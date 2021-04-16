Borsa günü yatay tamamladı
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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak günü 1.408,14 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak günü 1.408,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,39 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin etkilerinin de takip edildiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tutanakları, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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