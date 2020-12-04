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Borsa günü yatay tamamladı

04.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:24
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,02 puanlık sınırlı yükselişle 1.330,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,02 puanlık sınırlı yükselişle 1.330,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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