Borsa günü yatay tamamladı
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Borsa günü yatay tamamladı

02.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:18
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile tekstil deri sektörü oldu.

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Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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