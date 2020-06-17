HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa, günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı.

Borsa, günü yatay tamamladı
17.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:54

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülteni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Ekonomi
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Ekonomi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ankara Hindistan Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Borsa, günü yatay tamamladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:21:03. #1.14#
title