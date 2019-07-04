Borsa günü yatay tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,02'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,02'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,02'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 18,88 puanlık artışla 99 bin 382 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Son Dakika Haberleri