Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif düşüşle tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 86 puanlık azalışla 94 bin 157 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,76 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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