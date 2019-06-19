Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 25 puanlık artışla 94 bin 244 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA