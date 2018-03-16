Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 yükselişle 117.216,28 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 14,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 azalırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile taş toprak oldu.

Güne pozitif başlamasının ardından 117.853,10 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle kazançlarını geri vererek 117.000 puanın hemen üzerinde dengelendi. Dolar/TL 3,9258 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini, avro/TL de 4,8315 ile tarihi zirvesini gördü.

Analistler, gelecek hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 puanın destek, 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.