Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 77 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,74 ve holding endeksi yüzde 9,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 9,89 ile iletişim oldu.

2.406,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, üst üste 14 günlük yükseliş rallisinin ardından etkisini artıran satışlarla yüzde 8,52 değer kaybıyla günü 2.084,47 puana gerilemesine karşın haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Kapanışa yakın Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet