Borsa günü rekorlarla tamamladı
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

06.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:19
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,20 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,10 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Dolar/TL, 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, piyasaların aynı zamanda bu akşam yayımlanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarına odaklandığını ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve tüketici güven endeksi, ABD'de ISM imalat dışı Satınalma yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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