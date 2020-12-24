Borsa günü rekorlarla tamamladı
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

24.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:20
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi değişim göstermezken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü.

TCMB, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrasında dolar/TL 7,5520 seviyesini gördü.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını bildirdi.

TCMB tarafından atılan adımların, bankanın kredibilitesini artırması açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden analistler, karar metnindeki ifadelerin, bundan sonraki dönemde sözle yönlendirmelerin daha etkili şekilde kullanılacağına da işaret ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini belirten analistler, yurt dışında Noel tatil tatili nedeniyle bir çok borsanın kapalı olacağını ve düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini, ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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