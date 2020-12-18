Borsa günü rekorlarla tamamladı
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

18.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:22
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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