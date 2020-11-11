Borsa günü rekorlarla tamamladı
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

11.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:18
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.284,62 puanla da tarihi zirveyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.284,62 puanla da tarihi zirveyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,88 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile spor oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisi ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde tarihi zirve olan 1.284,62 puana ulaşan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açıklamalarla birlikte Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Gün içinde Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilerken dolar/TL, yüzde 4'e yakın değer kaybederek 7.8317, avro/TL'de yüzde 4'ün üzerinde azalış kaydederek 9,2084 seviyelerini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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