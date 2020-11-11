Borsa günü rekorlarla kapattı

Borsa, günü yüzde 2,91'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 2,91'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,91'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 36,21 puanlık artışla 1.279,22 puanla kapanırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek kapanışını oldu. Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,88, holding endeksi de 3,21 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı