Borsa günü rekorla kapattı
Borsa, günü yüzde 1,19'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,19'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 23,51 puanlık artışla 2.004,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi 2,21 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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