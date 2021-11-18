Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,75'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,75'lik yükselişle tamamladı. Endeks 29,84 puan artışla 1.736,88 puanla en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.759,19 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,04, holding endeksi de yüzde 1,86 değer kazandı. - İSTANBUL

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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