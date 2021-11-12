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Borsa günü rekor seviyede kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 0,06'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,06'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,06'lık yükselişle tamamladı. Endeks 0,97 puan artışla 1.625,06 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.643,82 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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