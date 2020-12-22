Borsa günü rekor seviyede kapattı
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Borsa günü rekor seviyede kapattı

22.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:31
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,48'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,48'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks 20,54 puan artışla 1.404,97 puana çıkarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi de yüzde 2,01 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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