Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 0,49'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,49'luk yükselişle tamamladı. Endeks 6,85 puan artışla 1.395,40 puana çıkarken, 1.399,86 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,89 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı