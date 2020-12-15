Borsa günü rekor seviyede kapattı
15.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:43
Borsa, günü yüzde 0,49'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,49'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,49'luk yükselişle tamamladı. Endeks 6,85 puan artışla 1.395,40 puana çıkarken, 1.399,86 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,89 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı