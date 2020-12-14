Borsa günü rekor seviyede kapattı
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Borsa günü rekor seviyede kapattı

14.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:34
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,30'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,30'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,30'luk yükselişle tamamladı. Endeks 17,85 puan artışla 1.388,55 puana çıkarken, 1.394,58 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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