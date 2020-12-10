Borsa günü rekor seviyede kapattı
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Borsa günü rekor seviyede kapattı

10.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:41
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 0,23'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,23'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks 3,04 puan artışla 1.353,36 puana çıkarken, 1.366,78 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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