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Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamlarken, 35,1'lik rekor islem hacmi gerçekleşti.

Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı
07.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:46

Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamlarken, 35,1'lik rekor islem hacmi gerçekleşti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 853,61 puanlık artışla 119 bin 338,85 puan ile 18 şubattan itibaren en yüksek seviyeden kapanırken, toplam işlem hacmi de rekor düzeyde gerçekleşecek 35,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,04 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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