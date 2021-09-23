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Borsa günü düşüşle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kaybederek günü 1.401,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kaybederek günü 1.401,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,61 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. TCMB duyurusunda, "Kurul; talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin indirilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Analistler, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının piyasalara etkisinin izlendiğini belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde de yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksi, yurt dışında da Japonya'da enflasyon, Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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