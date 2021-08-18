Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 1.449,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 1.449,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça uzağında olduğunu tekrarlaması sonrası küresel pay piyasalarda satış ağırlıklı seyrin yerini karışık seyre bıraktığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının para politikasının yönü üzerinde ipucu verebileceğini kaydeden analistler, yatırımcıların tutanaklar öncesinde tedbirli olduğunu bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık menkul kıymet istatistikleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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