Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 5,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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