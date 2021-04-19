Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,23 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,66 ile turizm oldu.

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatlarının piyasalarda risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu