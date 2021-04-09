Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kaybederek günü 1.393,24 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kaybederek günü 1.393,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,34 ile sigorta oldu.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları, azalan küresel risk iştahı ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarının haftayı düşüşle tamamladığını bildirdi.

Günü yüzde 1,65 azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi haftalık bazda ise yüzde 2,58 değer kaybetti.

Gelecek hafta, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışı veri gündeminde ise ABD ve Almanya'da enflasyon ile Çin'in ilk çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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