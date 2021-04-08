Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve döviz kurlarındaki sakin seyre karşın Borsa İstanbul'da alımların güçlenemediğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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