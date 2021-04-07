Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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