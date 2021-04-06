Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek günü 1.420,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek günü 1.420,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 5,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise IMF ile Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu