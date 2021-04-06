Borsa, günü düşüşle tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek günü 1.420,59 puandan tamamladı.

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek günü 1.420,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 5,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise IMF ile Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsa, günü düşüşle tamamladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:54:35. #1.16#
title