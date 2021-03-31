Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.

Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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