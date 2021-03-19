Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 2,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Kovid-19 salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikte uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının da piyasaları küresel ölçekte olumsuz etkilediğini ifade etti.

Haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu