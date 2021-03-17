Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybederek günü 1.562,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.560,00-1.565,00 bandında dengelendi.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,66 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının da küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu