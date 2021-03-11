Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen ve 1.580 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.555 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu