Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

23.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:18
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları, Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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