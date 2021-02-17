Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

17.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:14
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,22 ile madencilik oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.

ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktaran analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının öneminin arttığını vurguladı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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