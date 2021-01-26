Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

26.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:18
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 1.536,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 1.536,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,39 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 puanın destek, 1.555 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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