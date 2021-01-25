Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

25.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:24
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 1.560 puanın üzerini test etmesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel bu seviyeden gelen satışlarla 1.540,00 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamaların piyasalardaki yükselişi baskıladığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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