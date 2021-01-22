Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

22.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:21
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu, Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksinin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayacak 4. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini dile getirdi.

Analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.525 ve 1.510 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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