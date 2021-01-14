Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:24
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 1.546,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 1.546,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,31 ile inşaat oldu.

1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.545,00 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ancak ABD'de bugün açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi Tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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