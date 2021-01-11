Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

11.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:17
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybederek 1.536,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybederek 1.536,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 38 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Gün içinde 1.557,45 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.535 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının yanı sıra ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin, küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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