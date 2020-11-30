Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

30.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kaybederek günü 1.283,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kaybederek günü 1.283,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 5,46 ile metal, ana sanayi oldu.

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BIST 100 endeksi, son dönemde yaşanan rallinin ardından bugün etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,40 gerilese de kasım ayını ekim ayı kapanışına göre yüzde 15,39 artışla tamamladı.

Endeks böylece 11 yılın en yüksek aylık yükselişini gerçekleştirdi

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed), Başkanı Jerome Powell'ın Senatoda yapacağı sunumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.265 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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