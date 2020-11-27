Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

27.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:35
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,02'lik düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,02'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,02'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 13,76 puanlık azalışla 1.328,73 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi de yüzde 1,57 değer kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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