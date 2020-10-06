Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

06.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek günü 1.153,71 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek günü 1.153,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile turizm oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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