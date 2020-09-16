Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 1.107,11 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
16.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 1.107,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile gıda içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.116,57 puanı gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek kazançlarını geri verdi ve günü 1.100 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de işsizlik maşı başvuruları verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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