Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099,06 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
10.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 9,93 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 1.105,98 puanı gören BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,06 düşüşle 1.099,06 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD'de teknoloji hisselerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bu hisselerdeki hareketliliğin küresel ölçekte risk algısı üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 800 milyon dolar ila 2,8 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA

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