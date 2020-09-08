Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 1.089,60 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
08.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 1.089,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi, yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,92 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı.

Yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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