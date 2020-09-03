HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kaybıyla günü 1.076,34 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
03.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:13

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kaybıyla günü 1.076,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,56 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Demet Şener Metin Özülkü Çağatay Ulusoy
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Bakan Eylül Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Borsa, günü düşüşle tamamladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:16:28. #1.15#
title