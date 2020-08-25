HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kaybederek günü 1.092,16 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
25.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kaybederek günü 1.092,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,51 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,09'la turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.120 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla en düşük 1.083,14 puana kadar geriledi ve günü de yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Onur Saylak Cüneyt Arkın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:37:05. #1.15#
title