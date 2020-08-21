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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kaybıyla günü 1.109,88 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
21.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kaybıyla günü 1.109,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile elektrik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla üç gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.

Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Analistler, akşam saatlerinde yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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